Le Centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Said accueille, dans le cadre de son programme de rencontres et de conférences les Journées tunisiennes des droits d’auteur et des droits voisins qui se tiendront dans leur troisième édition les 4 et 5 juin 2024.

Organisé par l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins OTDAV sous le patronage du ministère des affaires culturelles, l’événement sera marqué, informe l’OTDAV, par l’organisation notamment d’un colloque autour du thème “L’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle”.

Parmi les moments forts de cette édition figurent également la signature de conventions avec plusieurs universités tunisiennes dans le cadre de la stratégie d’accompagnement relative à la diffusion de la culture de respect des droits de la propriété littéraire et artistique en particulier et la propriété intellectuelle (PI) en général.

Ces journées seront également une occasion pour présenter des expériences réussies dans ce domaine ainsi que le projet de l’OTDAV relatif à la mise en place d’une plateforme nationale pour promouvoir les compétences à distance en matière de propriété intellectuelle et destinée entre autres aux organisateurs de manifestations culturelles et artistiques et ce dans le cadre du projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle TUSIP qui est un projet de coopération internationale dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration du système des droits de propriété intellectuelle en Tunisie en conférant une meilleure protection en matière de propriété intellectuelle (PI) aux opérateurs économiques, exportateurs, créateurs et chercheurs.

Pour rappel, le projet TUSIP, (2022-2025) financé par le Gouvernement suisse à travers le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et mis en œuvre par l’Institut fédéral suisse de la Propriété intellectuelle (IPI), réunit pour principaux partenaires le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, l’Institut national de la Normalisation et de la Propriété intellectuelle (INNORPI) relevant du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, la Direction générale de la Production agricole (DGPA) relevant du Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime et de l’Organisme tunisien des Droits d’Auteur et Droits voisins (OTDAV) relevant du Ministère des Affaires culturelles.

Selon les termes du projet, l’objectif de TUSIP est notamment de consolider le cadre légal en matière de protection de la PI, contribuer à la mise en place d’une stratégie nationale de PI, de renforcer les capacités des organismes de promotion, d’innovation et des exportations en matière de droits de propriété intellectuelle et de marketing national.