La troisième édition des rencontres d’affaires « Tunisia Africa Business Meetings – TABM » sera organisée, les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Il s’agit de rencontres professionnelles entièrement consacrées aux rendez-vous d’affaires directs avec la participation de plus de 100 acheteurs venant de 30 pays de l’Afrique Subsaharienne. Au programme, des workshops et des visites d’entreprises.

Cette manifestation accueille des professionnels exerçant dans les activités de l’agroalimentaire ; les industries Mécaniques et Electriques ; le textile, habillement, cuir et chaussures ; les industries pharmaceutiques ; la filière des matériaux de construction et des travaux publics ; l’Industrie chimique ; les services de la santé, de l’éducation et de la formation ; la filière des Technologies de l’information et de la communication…

Les sociétés tunisiennes désirant prendre part à ce rendez-vous peuvent se préinscrire via le lien suivant : httpss://www.b2match.com/e/tunisia-africa-business-meetings-2024.

Une plateforme sera mise à la disposition des participants tunisiens, pour mettre en valeur leurs offres de produits ou de services, consulter le profil des acheteurs confirmés et programmer directement les rendez-vous d’affaires.

A noter, que TABM 2024 sera organisé en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, et avec l’appui de l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) et le Programme « Arab Africa Trade Bridges » de la société internationale islamique de financement du commerce – ITFC.