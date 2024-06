Le Tunisien Adel Kheder a été élu secrétaire général adjoint de l’Union Générale des écrivains arabes, au terme d’élections tenues, samedi, au Caire en marge de la 18ème Assemblée Générale de l’Union.

L’Egyptien Alaa Abdel Hadi a été élu Secrétaire général de l’Union, à l’unanimité, par 15 représentants d’Unions nationales arabes. Initialement programmées pour le mois de mai dernier en Tunisie, le élections ont été reportées faute de quorum.

Adel Kheder est né à Tunis le 27 février 1961. Il est Professeur de littérature et de civilisation arabe à l’Université de la Manouba (Tunis), essayiste et auteur de plusieurs livres. Il a dirigé la Foire internationale du Livre de Tunis à deux reprises, 2015 et 2022.

Adel Kheder est l’actuel président de l’Union des Écrivains Tunisiens.

L’Egyptien Alaa Abd Al-Hadi est l’une des voix les plus remarquables de la poésie arabe. Il est lauréat de plusieurs prix dont le Prix International Füst Milán de l’Académie hongroise des Sciences (1998), la Médaille du Festival International Phoenix en Irak en 2008, le Prix Abou al Kacem Chebbi en Tunisie (2009) et la Médaille Palestinienne de la Culture, des Sciences et des Arts (2022).

Alaa Abdel Hadi est l’actuel président de l’Union des Écrivains égyptiens.

Créé en 1954, l’Union Générale des écrivains arabes est basée au Caire. Elle regroupe 18 organismes littéraires arabes dont des Unions et des Associations.