L’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) a signé, hier vendredi, le contrat d’exécution de la deuxième phase du projet « Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de main d’œuvre en Afrique du Nord – THAMM Plus » avec l’agence de coopération allemande (GIZ).

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, cet accord vise la promotion d’une approche structurée de la migration de la main-d’œuvre à travers l’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emploi via des sessions de formation pour faciliter leur intégration économique et sociale.

Lors de la cérémonie de signature du contrat, le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jemmali a salué le niveau de partenariat entre l’ANETI et la GIZ signalant l’existence de perspectives prometteuses de coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi.

De son côté, Manfred HORR, Directeur Régional de la GIZ Tunisie/Libye, a loué le niveau des compétences tunisiennes qui ont prouvé leurs capacités à développer le pouvoir concurrentiel des entreprises économiques soulignant l’engagement de son pays à appuyer la Tunisie dans ses efforts de lutte contre le chômage et la garantie d’opportunités de recrutement à l’étranger dans le cadre d’une migration structurée et organisée.

A noter que l’accord d’exécution a été signé par le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jemmali, Manfred HORR, Directeur Régional de la GIZ Tunisie/Libye et Stephanie SCHRADE, Coordinatrice du Cluster Formation, Marché du Travail et Migration de la GIZ Tunisie.

THAMM Plus est un programme sous-régional qui vise à offrir des opportunités mutuellement bénéfiques de migration sûre, régulière et ordonnée pour les pays d’Afrique du Nord. Il est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung-BMZ) et co-financé par l’Union européenne en Tunisie.