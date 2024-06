L’Association “Les Amis des Oiseaux” (AAO/BirdLife en Tunisie) et ses partenaires lanceront, lundi, 3 juin2024, le Recensement national de la population nicheuse de la Cigogne blanche en Tunisie, lors d’un atelier d’information et de formation à la Banque Nationale des Gènes (BNG) à Tunis.

Pour cette édition du recensement, nommé “TunStorkCensus2024”, les observateurs experts et les citoyens aussi peuvent participer à ce recensement qui consiste à signaler à l’AAO/Birdie en Tunisie, les nids de cigognes et leurs occupants via une plateforme numérique.

Il s’agit également, de collecter des données pertinentes sur l’emplacement des nids et certains risques comme l’électrocution ou la présence de plastique dans les nids, afin de contribuer à la protection de cette espèce patrimoniale.

Ce suivi s’inscrit dans le cadre du recensement international de la Cigogne blanche auquel la Tunisie avait déjà participé en 1998/99, 2004 et 2014/15. Il est soutenu par de nombreuses institutions et organisations nationales, notamment les ministères de l’environnement et de la jeunesse, la Direction Générale des Forêts et les ONG locaux.

Un appui financier est apporté par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN, le Naturschutzbund (NABI, partenaire de Birdie en Allemagne), le WWF Afrique du Nord, et par le bureau d’études “Environnemental Assessment and Management” et la “Société Hôtelière et Touristique du Nord-Ouest”.

Cet appui a permis de mettre en place la plateforme numérique, d’assurer la formation des observateurs et la logistique d’une mission de terrain de 10 jours pour visiter tous les gouvernorats accueillant des nids de cigogne.

Le dernier comptage international décennal de la Cigogne blanche, qui a eu lieu en 2014/15, avait révélé une population mondiale de 265 000 à 280 000 couples nicheurs en Eurasie et dans le Nord de l’Afrique.

A ce moment, une forte augmentation de la population en Europe occidentale et en Afrique du Nord a été constatée, de 38% en moyenne par rapport à 2024.

En Tunisie, l’espèce a également connu une nette augmentation. Depuis 1999, quand 358 nids occupés avaient été recensés, elle est passée à plus de 1 000 couples nicheurs en 2014/15.

En 2022, “l’Etude d’élaboration de la liste rouge des espèces menacées en Tunisie : Avifaune et Flore”, coordonnée par le Ministère de l’Environnement, a estimé la population tunisienne de la Cigogne blanche à 1 000-1 200 couples, soit 2 000-2 400 oiseaux adultes.