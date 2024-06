La 15ème édition du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” a attribué son premier prix à l’Egyptien Ahmad Garni Mohamed Chehata pour “Fi Sadri Asfouron” (littéralement : un moineau dans ma poitrine).

Le palmarès a été dévoilé, vendredi, au cours d’une cérémonie organisée à la Cité des Sciences à Tunis. Le deuxième prix a été décerné à l’Irakien Ali Abdennabi Zidi pour “Ma Katabtho Sharazede (Ce qu’a écrit Shéhérazade) alors que le troisième prix a été attribué au Tunisien Wassim Abbassi pour “Al ajniha alwarakia” (Des ailes de papier).

Le prix d’encouragement a été attribué à trois jeunes filles dont deux Tunisiennes, Saoussen Gandour pour “Les aventures du petit ours” et Hams Zayadi pour “Nawana” en plus d’une Néerlandaise d’origine Syrienne, Iman Maher Taklis pour “La Cabane”.

Les œuvres lauréates dans la catégorie littérature de jeunesse ont été sélectionnées parmi 107 candidatures en plus de 13 récits de jeunes et d’enfants auteurs. Le jury présidé par Nafela Dhahab, était composé de quatre membres : Amel Monkhtar, Ali Boujdidi, Hedi Khadhraoui et Fathi Ben Amor.

Le palmarès de cette édition 2024 a été dévoilé au terme du Forum annuel de littérature arabe pour l’enfant, tenu sur trois jours, autour de la question environnementale. A cette occasion, un hommage a été notamment rendu à l’Emirati Saeed Hamdan Al Tunaiji, directeur exécutif du Centre de langue arabe d’Abu Dhabi (Abu Dhabi Arabic Language Center, ALC) et secrétaire général du Prix du livre Sheikh Zayed depuis novembre 2011.

Le “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” est ouvert aux écrivains d’expression arabe présentant un récit pour les lecteurs de 12 à 16 ans, ainsi qu’aux jeunes et aux enfants âgés de 9 à 18 ans issus de divers pays arabes.

Ce concours annuel est organisé à l’initiative du forum de littérature arabe pour l’enfant, en partenariat avec l’ATB-Tunis (Arab Tunisian Bank) avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.