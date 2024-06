La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a indiqué vendredi que la Tunisie a enregistré une présence effective et une participation active de la femme dans les différents processus de développement.

Présidant l’atelier de clôture du projet sur ” l’autonomisation de la femme pour des rôles de leadership dans la région Mena (Tunisie, Maroc et Jordanie) la ministre a souligné que les filles représentent 70 pc de l’ensemble des diplômés du supérieur et 69 pc du nombre total des doctorants.

Elle a ajouté que la présence des femmes dans le corps des enseignants a dépassé les 50 pc contre 49,3 pc dans le domaine des sciences et 55 pc en matière de recherche scientifique.

La ministre a rappelé la présence active des femmes dans les domaines de magistrature, de médecine avec des taux qui dépassent les 50 pc alors qu’elles représentent 36 pc dans les secteurs de leadership.

Moussa a souligné que la clôture de ce projet constitue une occasion pour évaluer les travaux réalisés au cours des années précédentes notamment en ce qui concerne la consolidation de la place de la femme dans les postes de décision.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que cette rencontre coïncide avec la préparation du 6e rapport de la république tunisienne sur l’exécution du plan d’action de Beiging qui comprend dans son 4e chapitre les étapes importantes réalisées par la Tunisie au niveau de la participation de la femme dans la vie publique, de la prise de décision et des mécanismes de renforcement de l’égalité entre les deux sexes.

De son côté l’ambassadrice du Canada en Tunisie a indiqué que la femme tunisienne a prouvé sa capacité à opérer le changement, soulignant que l’appui apporté par son pays à ce projet a pour but de consolider les efforts de la Tunisie en matière d’égalité et de leadership et d’éradiquer les stéréotypes du genre social.

Elle a précisé que la coopération tuniso-canadienne englobe plusieurs domaines et repose sur un partenariat efficient avec tous les établissements à l’échelle centrale et locale.

Pour sa part, la directrice régional du forum des fédérations canadiennes Leila Houaoui a affirmé que ce projet, qui a été financé par l’ambassade du Canada vise à renforcer la participation des femmes dans les postes de décision et à assurer l’égalité des chances Homme- Femme.

Au terme de la séance inaugurale, le trophée du forum des fédérations canadiennes a été remis à la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors en reconnaissance du mérite et des réalisations accomplies par le ministère en matière de pilotage et de réussite de ce projet.