L’utilisation dangereuse des écouteurs expose le sens de l’ouïe à des déficiences importantes et persistantes a fait savoir Haifa Ouni, Médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste).

Dans une déclaration à Tunis Afrique Presse, la spécialiste a appelé les jeunes, en particulier, à limiter l’utilisation d’écouteurs lorsqu’ils écoutent de la musique et à veiller à ce que le son émis par les écouteurs soit réglé à des niveaux faibles.

Elle a souligné les effets néfastes de l’utilisation quotidienne des écouteurs pendant de longues périodes et à un volume élevé, en insistant sur le fait que cela affecte le sens de l’ouïe et provoque une perte auditive chronique.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Le volume, la durée d’écoute et la fréquence d’exposition aux sons forts ont un impact sur l’audition. Plus le volume sonore est élevé et plus la durée est longue, plus le risque de perte auditive augmente.