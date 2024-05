Le secrétaire d’état chargé des sociétés communautaires Riadh Chaouad a appelé hier mercredi, au cours d’une séance de travail au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, à la nécessité de hâter le parachèvement de la version finale du guide d’accompagnement des sociétés communautaires en vue de le mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.

Cette réunion a été consacrée à l’examen du projet du guide d’accompagnement des sociétés communautaires qui comporte les mécanismes et les démarches adoptées pour assurer la bonne marche de ces sociétés compte tenu de leur spécificités structurelles, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’emploi.

Le secrétaire d’état a également appelé à l’organisation de sessions de formation destinées aux conseillers à l’emploi et aux structures placées sous la tutelle du ministère, chargés de garantir l’accompagnement des sociétés communautaires.

Dans ce contexte il a souligné l’importance d’assurer l’accompagnement des sociétés communautaires afin qu’elles puissent exercer leur activités dans les meilleures conditions, notant l’importance de ce genre d’initiatives collectives qui contribuent au développement économique et à la création de la richesse.

A noter que cette séance de travail s’est déroulée en présence notamment de Abdelkader Jamali, directeur de cabinet et chargé de la gestion de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et de plusieurs cadres du ministère.