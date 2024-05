Les activités du premier Forum d’investissement tuniso-algéro-lybien ont démarré, jeudi (du 30 mai au 1er juin 2024), dans la ville de Tozeur, réunissant investisseurs, structures publiques et professionnelles des trois pays, dans l’objectif de prospecter les opportunités d’investissement conjointes.

L’organisation de cet évènement a été initiée par l’Association tunisienne des PME en partenariat avec les acteurs économiques des pays concernés.

Il fait suite à la tenue, en Algérie, du sommet tripartite des chefs d’État des pays en question, et l’annonce du programme visant à établir des zones de libre-échange et de commerce de transit, a indiqué à la TAP, le responsable au comité d’organisation, Khaled Ghouil.

Une manifestation qui fait office de plateforme offrant une opportunité pour la prospection de marchés, la promotion des produits de ces pays et l’accès aux marchés mondiaux, en unifiant les programmes et projets au sein de blocs ou de partenariats tripartites, a-t-il souligné.

Les activités du forum incluent une mise en perspectives des possibilités d’investissement dans chaque pays, une exposition de l’expérience des sociétés communautaires, outre un partage d’expériences en matière de droit de transit et l’activation d’accords précédemment conclus.

Ont été présents à ce forum, des délégations des trois pays regroupant des députés, des représentants de certains ministères et syndicats et des hommes d’affaires, dans le but d’instaurer la confiance entre toutes les parties et orienter les décisions des dirigeants des pays vers la concrétisation de cet élan de dynamisme.