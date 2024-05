Le président de l’Instance Nationale pour la prévention de la torture (INPT), Fathi Jarray, a annoncé jeudi le lancement d’une plateforme numérique intégrée de l’Instance, accessible via un lien sur le site web de l’INPT.

La plateforme, qui sera activée à partir de demain vendredi, vise à contribuer, à travers son portail intéractif, à la diffusion du savoir, de l’information et de l’e-learning dans les domaines liés à la prévention de la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a indiqué le président de l’INPT lors d’une conférence organisée aujourd’hui à la Cité des sciences à Tunis.

Cette plateforme, destinée aux spécialistes et intervenants dans le domaine des droits de l’homme et à tous les citoyens en général, fournit des contenus sur les activités de l’Instance, notamment son centre intégré de recherches, de formation et d’information lancé en 2020, ainsi que des informations et des documents électroniques dans des domaines connexes, selon le responsable.

Il a précisé que cette plateforme comprend un certain nombre de liens électroniques menant à plusieurs autres supports électroniques tels que les guides, les documents, les sites web et les plateformes spécialisées dans le domaine des droits de l’homme qui fournissent une série d’informations et de nouveautés sur ce sujet.

Cette plateforme comprendra bientôt un centre d’enseignement à distance qui proposera des cours, des conférences et des formations pour tous les acteurs de la défense des droits de l’homme, dans le but de présenter les missions et le travail de l’INPT, a-t-il encore précisé.