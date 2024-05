Le ministère de la santé organise, le 31 mai courant, une journée portes ouvertes ayant pour thème “Journée mondiale sans tabac”, pour sensibiliser les citoyens aux méfaits du tabagisme à travers plusieurs gouvernorats.

Selon un document d’information dont une copie est parvenue à la TAP, le ministère de la santé organise avec la faculté de Médecine de Sousse, l’école des ingénieurs de Sousse et l’hôpital Sahloul à Sousse en collaboration avec l’organisation mondiale de la santé (OMS) et la coalition tunisienne contre le tabac, une journée portes ouvertes entre les gouvernorats de Sousse, de Sfax et de Monastir.

Un atelier scientifique sera organisé le 31 mai courant par le ministère de la santé avec le concours de la faculté de médecine de Sousse qui comporte des conférences sur plusieurs thèmes tels que” le tabagisme en Tunisie: réalité et perspectives”, “les méthodes de sevrage” et “les nouveaux produits de tabac”.

A noter que la consommation de tabac chez les jeunes de la tranche d’âge 13-15 a atteint environ 7,7% selon une étude réalisée en 2017 par le ministère de la santé en collaboration avec l’OMS.

Selon cette étude, le tabagisme est l’une des principales causes de décès et de maladies chroniques enregistrés annuellement en Tunisie. Les frais liés à la prise en charge médicale contre le tabagisme s’élèvent à environ 2 milliards de dinars ce qui représente 1,8 pc du PIB pour l’année 2019.