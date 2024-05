L’écrivain et poète jordanien d’expression arabe, Jalal Bargas, lauréat du Prix International de Fiction Arabe, Booker 2021 pour “Notebooks of the Bookshop Keeper », sera en tournée littéraire dans plusieurs villes en Tunisie et dédicacera ses romans parus chez son éditeur tunisien ‘Miskiliani Editions’.

Des rencontres-débats et des séances-dédicaces sont au programme de sa visite en Tunisie, première étape d’une tournée régionale qui le mènera dans plusieurs autres villes arabes.

Jalal Bargas prône la décentralisation de la culture

Dans un entretien téléphonique avec la TAP, ce mardi 28 mai, Jalal Bargas a confirmé la date de son voyage en Tunisie qui se déroulera du 30 mai au 7 juin 2024, à Tunis, Menzel Temime (Nabeul), Mahdia et Zaghouan.

Pour son premier rendez-vous avec le lectorat tunisien, l’auteur jordanien sera, ce jeudi 30 mai à 14h30, à la maison du roman à la Cité de la Culture à la Capitale. La rencontre sera animée par Chafik Bezzine, chercheur-universitaire et critique.

La seconde étape sera au Cap Bon pour une nouvelle rencontre avec ses lecteurs prévue, le 2 juin, à la Galerie Rid’art dans la ville de Menzel Temime. Ce second rendez-vous littéraire sera animé par le romancier et poète Lotfi Chebbi.

Son périple se poursuivra dans la région du Sahel pour une rencontre à Mahdia, puis à Zaghouan au Nord-Est du pays.

Bargas a annoncé une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée littéraire dans plusieurs pays arabes pour célébrer son œuvre littéraire. Il a dévoilé les grandes lignes d’un voyage qui commence par la Tunisie et le mènera dans tous les pays du Maghreb puis dans d’autres pays arabes.

L’auteur a choisi d’entamer sa tournée à partir de la Tunisie où il sera à l’honneur et dédicacera la copie tunisienne de ses roman parus chez « Miskiliani Editions »: ” Women of the Five Senses”, ” Snakes of Hell”, “Notebooks of the Bookshop Keeper”, lauréat du Booker arabe 2021, et « The Duduk’s Whimper » (Arab Institute for Research and Publishing, 2023), un roman autobiographique qui a atteint la shortlist, catégorie littérature, du prestigieux prix émirati « Sheikh Zayed Book Award » 2024.

Bargas affirme que le rôle de l’écrivain doit être décentralisé puisque comme il l’a bien souligné, « l’acte culturel ne se limite pas à la Capitale ». En dehors des grandes villes, « l’acte culturel pourrait être même encore plus important », insiste l’auteur.

Il estime que “l’écrivain et l’intellectuel doit aller à la rencontre de ses lecteurs là où il se trouvent et ne pas se contenter des rencontres virtuelles. Partant de son expérience sur le web, Bargas a constaté l’engouement des lecteurs en dehors des Capitales pour ses romans et cette soif chez eux à le rencontrer. Ce constat le mène ainsi à adopter le contact direct avec son lectorat.

Les rencontres-débats dans les régions et en présentiel constituent selon l’auteur jordanien, « une nécessite afin de raccourcir la distance » entre l’écrivain et son lectorat.

Parcours d’un auteur multiprimé et traduit dans plusieurs Langues

Jalal Bargas est un poète et romancier jordanien né en 1970. Il est originaire de Madaba, ville millénaire au sud de Aman réputée pour ses mosaïques. Ses débuts étaient dans le domaine de l’ingénierie aéronautique.

Pendant de nombreuses années, il a écrit des articles pour des journaux jordaniens et a dirigé plusieurs organismes culturels. Il est actuellement à la tête du Laboratoire narratif jordanien, rédacteur en chef du magazine « la voix de la génération » (Voice of generation) et présente, depuis des années, une émission de radio intitulée “House of the Novel”.

Il a également été membre de jury dans de nombreux concours littéraires arabes.

Jalal Bargas est un auteur multiprimé et traduit dans plusieurs langues. Son travail publié comprend deux recueils de poésie, des nouvelles, de la littérature de voyage et des romans. Ses débuts étaient avec deux recueils de poésie « Like Any Branch On A Tree » (2008) et « A Moon Without tracks » (2011).

Son livre “Madaba Windows guard Jerusalem (Les fenêtres de Madaba gardent Jérusalem), édité en 2012 par Balka art Gallery, a été traduit en sept langues. “

Sa nouvelle « The Earthquakes » (2012) a remporté le prix jordanien Rukus ibn Zaʼid ʻUzayzi. Son roman Guillotine du rêveur (2013) a remporté le prix jordanien Rifqa Doudin pour la créativité narrative en 2014, et Snakes of Hell a remporté le prix Katara 2015 pour le roman arabe, dans la catégorie des romans inédits, et a été publié par Katara en 2016.

Son troisième roman Women of the Five Senses (2017) a été inscrit sur la liste longue de l’IPAF en 2019.

En 2021, il remporte le Prix international de la fiction arabe (International Prize for Arabic Fiction, IPAF) pour son “Notebooks of the Bookshop Keeper” (The Arabic Institute for Research and Publishing). Ce roman raconte le périple d’un grand lecteur, gérant d’une librairie. Lorsque celle-ci fait faillite, il se retrouve à la rue et, atteint de schizophrénie, entame une macabre entreprise, tuant et volant en se prenant pour les personnages de ses romans préférés…

Jalal Bargas a été traduit dans de nombreuses langues dont l’Anglais, le Français, le Persan et le Hindi.