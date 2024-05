Les inscriptions pour la troisième édition des “Rencontres d’affaires Tuniso-Africaines”, qui se tiendra les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis, ont été ouvertes, mardi, a fait savoir le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), organisme organisateur de ces rencontres.

Les entreprises industrielles et commerciales désireuses d’accéder aux marchés africains ou de renforcer leurs partenariats actuels peuvent s’inscrire sur la plateforme en ligne B2Match : (httpss://www.b2match.com/e/tunisia-africa-business-meetings-2024 ) jusqu’au samedi 15 juin.

Cette opportunité permettra aux participants, selon le CEPEX, de sélectionner des partenaires et clients parmi les plus importants fournisseurs et opérateurs économiques représentant 30 pays d’Afrique subsaharienne, dans le cadre de rencontres Business to Business et de partenariats professionnels.

L’événement de mise en réseau, soutenu par l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et le programme des ponts commerciaux arabo-africains (Arab-African Trade Bridges (AATB) de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), offrira aux entreprises tunisiennes l’occasion de rencontrer les représentants de 150 entreprises africaines, parmi les acteurs économiques majeurs de la région, actifs dans 10 secteurs prometteurs tels que l’alimentation, l’électricité, l’habillement, les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction.

Un processus de sélection des fournisseurs et acteurs économiques les plus influents dans les secteurs ciblés de chaque pays concerné a été mené en coordination avec le réseau de représentation commerciale du CEPEX dans six pays africains (Côte d’Ivoire, Cameroun, République Démocratique du Congo, Nigeria, Kenya et Sénégal), ainsi qu’avec les missions diplomatiques tunisiennes en Afrique.

Le programme de l’événement inclut une séance d’ouverture en présence de personnalités officielles, d’experts en exportation et de représentants d’organisations professionnelles de Tunisie et des pays africains participants. Plusieurs activités parallèles (ateliers, visites sur le terrain dans des entreprises tunisiennes…) sont également prévues.

La deuxième édition des Rencontres d’affaires tuniso-africaines, tenue à Tunis en décembre 2022, a réuni plus de 1000 participants, représentant 80 entreprises africaines de 17 pays et 150 entreprises tunisiennes actives dans 10 secteurs d’activité. Cette édition a donné lieu à 2317 rencontres professionnelles directes.