Le président de la République, Kaïs Saïed, se rend ce mardi en Chine pour une visite d’Etat de cinq jours à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping.

Il participera en tant qu’invité d’honneur, à la séance inaugurale de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, qui aura lieu jeudi à Pékin.

Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères avait affirmé que les président de la Tunisie, d’Egypte, des Emirats Arabes Unis et le roi de Bahreïn sont attendus cette semaine en Chine à l’invitation du président Xi Jinping et qu’ils assisteront à la cérémonie d’ouverture de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, selon l’agence de presse chinoise Xinhua.

Le président chinois aura des entretiens avec les quatre dirigeants pour échanger les vues sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, a affirmé lundi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Deng Li, lors d’un point de presse.

En janvier dernier, le président Kaïs Saïed a fait part au ministre chinois des Affaires étrangères, l’aspiration de la Tunisie à des partenariats prometteurs et des programmes de coopération innovants avec la Chine dans divers domaines à l’instar de la Santé, l’Agriculture, les sports, l’infrastructure et les énergies renouvelables.

Récemment, le président de la République a reçu de son homologue chinois une invitation pour participer à la prochaine session du Forum de coopération sino-arabe qui se tiendra en septembre 2024 à Pékin.

Les relations diplomatiques

La Tunisie et la Chine ont célébré, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre eux, la Tunisie ayant été parmi les premiers Etats africains à établir ces relations en 1964. La célébration a été l’occasion, pour les deux parties de mettre en avant les résultats d’une coopération bilatérale fructueuse qui n’a cessé de croître au fil des années et de se projeter sur l’avenir pour une entente plus large.

Au cours des dernières années, les relations entre les deux pays ont connu une nouvelle dynamique illustrée par l’intensification des concertations politiques, lesquelles ont abouti à la signature d’un mémorandum d’entente sur l’adhésion de la Tunisie à l’initiative “la Ceinture et la Route” (ICR), en 2018.

Cette initiative a été proposée par la Chine en 2013 en vue de renforcer à une large échelle qui s’étend sur les continents, les relations et la coopération, par la mise en place de routes commerciales et de couloirs économiques reliant plus de 60 pays.

Lors de sa visite en mai 2024 en Tunisie, le secrétaire général adjoint du Parti communiste chinois a affirmé que les trois quarts des pays du monde participent à cette initiative, en plus de 32 organisations internationales.

Entre 1961 et 2023, soixante accords ont été signés entre les deux pays dans des domaines aussi variés que la coopération technologie, l’eau et les barrages, les technologies de l’information, la culture, la jeunesse et les sports, l’agriculture, l’énergie et la santé.

Coopération économique

La Chine constitue le 4e partenaire commercial de la Tunisie après la France, l’Italie et l’Allemagne. Jusqu’à 2019 elle constituait le principal marché asiatique pour le tourisme tunisien.

Les deux pays tentent de retrouver la dynamique du marché touristique après le repli provoqué par la pandémie du Covid19. La Chine décide, ainsi, de réintégrer la Tunisie parmi les destinations recommandées officiellement pour les touristes chinois depuis Août 2023. De son côté, la Tunisie accepte, en septembre, 2023 la demande de la partie chinoise de rétablir l’exonération de visa d’entrée sur le territoire tunisien pour les touristes chinois.

Plusieurs programmes de coopération lient la Tunisie avec la Chine dans plusieurs domaines à l’instar de l’infrastructure, les services de soin dans les zones prioritaires a travers les délégations médicales chinoises en Tunisie, en plus du projet du nouvel hôpital de Sfax et du renforcement des capacités des professionnels de santé différentes spécialités.

L’envoi, depuis 1973, d’équipes médicales dans les hôpitaux régionaux, a permis d’échanger les expertises entre les deux parties et de prodiguer les services de soin dans les zones rurales.

Plusieurs projets ont été réalisés par des dons chinois à l’instar du siège des Archives nationales, le complexe culturel et sportif d’El Menzeh 6, l’hôpital universitaire de Sfax ainsi que l’Académie diplomatique inaugurée en janvier 2024.

Le partenariat entre les deux pays a été renforcé par le biais de plusieurs institutions à l’instar du Forum sino-arabe et le Forum sino-africain.

Fondé en 2004, le Forum sino-arabe a pour objectif de consolider la coopération entre la Chine et les pays arabe dans le domaine politique, économique et sécuritaire, en plus des questions régionales et internationale d’intérêt commun.

Dans ce contexte, le président de la République Kaïs Saïed a participé au premier sommet sino-arabe tenu au Ryadh (Arabie saoudite) le 9 décembre 2022 où il a rencontré son homologue chinois pour examiner ensemble les moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays.

La Tunisie fait aussi partie du Forum sino-africain lancé en 2000 qui propose une plateforme d’échange entre la Chine et les pays africains.