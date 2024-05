Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers est fière d’annoncer qu’elle a été distinguée par le prestigieux label « Best PR » lors de la convention régionale de Hyundai MotorCompany, tenue à Jakarta les 14 et 15 mai 2024. Cet événement de grande envergure a réuni des participants de plus de 60 pays de la région MEA (Moyen-Orient et Afrique), mettant en lumière les meilleures pratiques et performances dans le domaine des relations publiques.

Cette reconnaissance exceptionnelle témoigne de l’excellente relation qu’Alpha Hyundai Motor Tunisie entretient avec ses clients, ses partenaires et les médias, ainsi que de ses performances remarquables en matière de communication et de gestion de l’image de marque. Elle souligne également son engagement continu à maintenir les standards les plus élevés de transparence et d’engagement envers son public.

Cette distinction s’ajoute aux palmarèsde Alpha Hyundai Motor Tunisie. En effet, l’entreprise a été élue Service Clients pour la troisième année consécutive et est le leader du marché automobile en Tunisie pour la deuxième année consécutive et continue à l’être à fin Avril 2024. De plus, Alpha Hyundai est reconnue comme une société respectant les droits des consommateurs, ayant obtenu ce label pour la deuxième année consécutive.

En février 2023, HyundaiMotorCompany avaitchoisi la Tunisie pour le lancement régional du modèle Venue en Tunisie, démontrant encore une fois de l’excellente relation avec son distributeur en Tunisie Alpha Hyundai Motor et son engagement continu à offrir des véhicules innovants et de haute qualité. L’entreprise a également produit un film promotionnel à l’occasion de la visite du robot SPOT en Tunisie, qui a eu un impact positif sur l’image de la Tunisie à l’échelle internationale.

Lors de la dernière édition de la convention régionale, Alpha Hyundai Motor Tunisie avait déjà été honorée par le « Best Marketing Award », soulignant ainsi son engagement envers l’innovation et l’excellence en matière de marketing.

Alpha Hyundai Motor Tunisie tient à remercier Hyundai Motor Company pour cette reconnaissance et réaffirme son engagement à offrir des produits et services de la plus haute qualité. Hyundai Tunisie dédie ces succès à ses clients, ses partenaires et ses employés dont le soutien et le dévouement continuent de propulser l’entreprise vers de nouveaux challenges.