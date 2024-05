Le ciel sera peu nuageux sur la majeure partie du pays en ce 27 mai, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). L’après-midi, des nuages viendront s’écraser sur le nord et le centre du pays, apportant un voile de grisaille.

Le vent soufflera d’est en est, faible à modéré en matinée. Il prendra de la force l’après-midi, particulièrement près des côtes nord où il pourrait devenir assez fort.

En ce qui concerne la mer, elle sera peu agitée, voire localement agitée à Cap Serrat.

Côté températures, elles oscilleront entre 25 et 30°C dans les régions côtières et les hauteurs. Dans le reste du pays, il faudra compter entre 31 et 36°C, avec des pointes possibles dans les zones les plus chaudes.