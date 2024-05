Lors de sa participation au forum “le dialogue de Doha” sur la mobilité de la main-d’œuvre entre les pays du Golfe et les pays de l’Union africaine, la Tunisie a souligné son engagement à établir des partenariats efficaces dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat privé.

Organisé les 21 et 22 mai à Doha au Qatar, cet événement réunit 8 pays du Conseil de coopération du Golfe et 25 pays membres de l’Union africaine, lit-on dans un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Selon la même source, « le dialogue de Doha » vise à renforcer la coordination commune et à relever les défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les pays d’origine et de destination en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre africaine vers les pays du Golfe, la Jordanie et le Liban.

Il a également pour objectif d’examiner les moyens de mettre en place une plateforme de dialogue international sur le thème de la mobilité de la main-d’œuvre entre les pays africains et les pays du Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et le Liban, afin de renforcer les efforts de coopération régionale, d’échanger des expériences et des bonnes pratiques.

Il s’agit en outre, selon le communiqué, d’améliorer les conditions de travail des migrants africains, ce qui profitera aux économies des pays d’origine et de destination et de promouvoir des voies d’emploi réglementées pour la main-d’œuvre africaine en fonction des besoins du marché du travail dans le Golfe, tout en respectant les politiques nationales de travail des pays du Golfe, de la Jordanie et du Liban.

A cette occasion, le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, a présenté les principaux axes de la politique tunisienne en matière de gestion de la migration dont le développement des textes législatifs et réglementaires, le renforcement de la coopération internationale ainsi que le développement d’un système d’échange de données et d’informations outre le suivi des évolutions du marché du travail dans le Golfe et en Afrique.

Chaoued a ajouté que le gouvernement tunisien travaille sur la mise en place d’un système de reconnaissance mutuelle des diplômes et des compétences entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et les pays africains, et sur l’intégration de la migration de travail dans les politiques nationales des pays, au service du développement économique et social des États.

En marge du forum, le secrétaire d’État a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des ministres de l’emploi et des chefs de délégations pour discuter des domaines de coopération et de partenariat.