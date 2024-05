Depuis une douzaine d’années d’instabilité multiforme, les consommateurs tunisiens subissent, dramatiquement, une augmentation régulière des prix des biens de consommation, particulièrement, des produits alimentaires. Pratiquement, durant cette sinistre période, les prix de tous les produits ont quintuplé et parfois décuplé sans qu’on explique, de manière convaincante, les véritables raisons.

A défaut de culture économique minimale, ces mêmes consommateurs n’arrivent pas à comprendre, tous seuls, cette tendance haussière des prix qui gangrène, jusqu’à ce jour, leur pouvoir d’achat et précarise leur train de vie.

Et quant on invite sur les plateaux de télévision, nos économistes et experts pour nous éclairer, ces derniers ont, généralement, tendance à se tenir à des généralités et à en assumer la responsabilité à ce qu’ils appellent l’inflation importée. C’est-à-dire une inflation générée par des crises exogènes : perturbation des chaînes d’approvisionnement par l’effet des guerres qui surviennent dans le monde (guerre russo-ukrainienne…), des pandémies sanitaires (Coronavirus…) et du réchauffement climatique.

La maximalisation des profits, principal facteur d’inflation

En occident, bien que leurs consommateurs soient exposés à la même hausse des prix et au même type d’inflation importée, l’analyse du phénomène par leurs économistes est plus fouillée et plus nuancée.

Ainsi, en décryptant cette inflation importée, les analystes occidentaux ont découvert qu’elle n’est pas due uniquement aux crises exogènes mais également à des pratiques frauduleuses exercées par les entreprises de production.

Au nombre de ces pratiques, figure en bonne place la Greedflation où ce que les internautes occidentaux appellent «l’arnaqueflation». Cette pratique consiste à accroître les prix de vente pour tirer profit de l’inflation importée en augmentant la marge bénéficiaire, même si l’entreprise n’en a pas besoin.

Entendre par là, les producteurs, par cupidité et par souci de maximiser les profits, augmentent les prix sans que cela soit justifié par un accroissement des coûts de production.

Pour les consommateurs, cette pratique passe inaperçue dans les grandes surfaces car, par l’effet du quadrillage des informations colportées par les médias, ils ont tendance à penser que cette inflation généralisée, voire cette hausse régulière des prix est logique en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Les institutions financières ont, heureusement, pris conscience du phénomène. Les responsables du FMI et de la Banque centrale européenne ont pointé du doigt la nécessité d’évaluer ce phénomène des profits des entreprises comme principal facteur d’inflation.

Mention spéciale pour l’analyse du Fonds monétaire international (FMI). Selon l’institution de Bretton’s awood, les marges et les profits des entreprises ont contribué à 45% de l’inflation entre 2022 et 2023 en Europe. La hausse du prix des matières premières vient en deuxième position, à 40%. C’est-à-dire qu’une partie non négligeable de l’inflation est générée par l’augmentation des marges des entreprises.

La Greedflation, sport favori des entreprises tunisiennes

En Tunisie, les consommateurs qui font leurs courses dans les grandes surfaces ont certes remarqué cette tendance régulière de la hausse des prix non justifiée par un quelconque accroissement des coûts de production ou par une quelconque augmentation des salaires. Ces derniers étant bloqués depuis au moins quatre ans.

A titre indicatif, le prix du kilogramme du jus de tomate est passé, en 12 ans, de 1,100 DT en 2011 à 5 dinars actuellement, alors que le kilogramme des tomates à transformer (à la production) n’a guère augmenté. Est-ce normal ? Et on peut multiplier, à l’infini, l’exemple des prix des produits qui ont augmenté et qui continuent à augmenter dans l’impunité la plus totale.

Cela pour dire au final que la Greedflation est bien présente en Tunisie. Il semble que la déliquescence qu’a connu l’Etat tunisien, durant ces dernières douze années, a encouragé des chefs d’entreprises cupides et férus du gains facile à augmenter les prix à la production et à la vente, et ce, en l’absence de tout contrôle des ministères de l’industrie et du commerce.

Par delà ces éclairages sur la Greedflation et ses effets néfastes, nous sommes convaincus, au regard de la persistance de la flambée des prix pendant une si longue période, que cette pratique frauduleuse est exercée à grande échelle dans le tissu productif tunisien.

Conséquence : les contrôleurs des ministères concernés sont invités à regarder de près ce phénomène de Greedflation et à se faire aider, s’il le faut, par une assistance étrangère.

Abou SARRA