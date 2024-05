Le Groupe Rose Blanche, Société spécialisée dans les produits alimentaires vient de franchir un pas important sur la voie de la décarbonation et de l’efficacité énergétique.

Le 3 mai 2024, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, le groupe a inauguré une centrale de production d’électricité commune pour les usines de et une station de production trigénération pour son usine Couscousseries du Sud, toutes deux situées dans le pôle industriel de Sfax.

Objectif : adapter les produits du groupe aux normes internationales en matière d’économie verte et de réduction des émissions de carbone, ce qui va contribuer à développer les exportations vers les marchés internationaux, notamment vers l’Union européenne, d’ici 2030.

Fruit d’un partenariat public-privé, entre le groupe et l’Agence Nationale de Maitrise de l’Énergie, le projet, entamé en 2022, ce projet a pour composantes 6 centrales de cogénération et de trigénération d’une puissance globale de 16.1 MW ainsi que 12 projets de photovoltaïque. Le projet couvre les sites de production des Gouvernorats de Jendouba, Nabeul, Sfax, Sousse et Mahdia d’une puissance globale de 4.6 MW.

ABS