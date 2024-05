Réinventer le tourisme ! Oui, c’est possible. Et c’est gratifiant ! C’est un enchantement pour la clientèle. Cela vaut aussi, relèvement de notation pour la destination.

Donner du contenu au tourisme c’est, à n’en pas douter, donner de la hauteur et du sens au séjour dans un hôtel. Cela vaut pour le visiteur de passage ainsi que pour le touriste. On prévient, ce n’est pas le fait du hasard. C’est bien un exercice managérial innovant et bien inspiré. Véhiculer une image attractive sur le patrimoine immatériel du pays est valorisant pour la destination touristique nationale. Cette option est expérimentée par l’enseigne ACCOR à l’hôtel Mövenpick du lac.

Basculer dans la dynamique du ‘’Reingineering’’

Rompre avec l’animation par le folklore et lui substituer une ambiance tout aussi festive à partir de l’effervescence artistique du pays est un pari sur l’effet CLASSE qui signe un renoncement au tourisme de masse! Et le tout sans altérer l’identité tunisienne laquelle préserve tout son panache. C’est ce qu’entreprend l’enseigne Mövenpick à son unité des Berges du Lac.

Le patrimoine immatériel n’est pas que la restitution du legs des ancêtres. On peut créer une ambiance aux couleurs locales avec la création artistique. Disons-nous bien que le ‘’Figuratif’’ donne de la perspective au profil national. Existe-t-il meilleur marqueur d’individualité ? Et c’est bien le sens de la mission confiée par le management du groupe ACCOR à ses responsables convertis en team leaders. On l’a encore éprouvé lors de la rencontre avec Eric Vittenet, nouveau Chief Manager de Mövenpick du lac.

Eric Vitenet, breton de naissance, au pied fatalement marin, a officié notamment à Dubaï, Nouméa et plus récemment à Saint Petersbourg. Wayfarer bouillonnant, Business experimentator, Globe Trotter impénitent, Eric Vittenet, à l’instar d’Ulysse a été pris de la tentation de baisser les voiles aux berges du Lac, à Tunis. Sa nomination vaut relèvement de notation pour la destination Tunisie, au moins dans le barème ACCOR, c’est-à-dire le premier groupe hôtelier de la planète ! A vous d’en tirer les conséquences.

Parier sur le ‘’Génie Hospitalier Tunisien’’

ACCOR, se comporte en rehausseur de goût, pas moins ! Donner du Pep’ au séjour des visiteurs et des touristes n’est pas une mince affaire. La mission est de faire en sorte que le touriste ne soit jamais gagné par l’ennui.

A Mövenpick du lac, la seule unité du groupe qui a accueillis les journalistes, l’on est pris en mains par les maîtres de l’enchantement. Au Bar, vous dialoguez avec des ‘’Coktails makers’’ de folie. En effet l’hôtel est abstème ce qui rappelle que sans alcool la fête n’en est que plus folle.

Au buffet, votre palais est en délire. Et votre esprit est en vadrouille. Les déclinaisons culinaires de la table de l’Iftar pendant Ramadan est une transcendance de la cuisine. C’est une élévation culinaire qui fait de vous un GOURMET, transformation raffinée. Ajoutons que l’Iftar à Ramadan se prolonge par une soirée ‘’Maloufo-Rachidienne’’. Cela vous met en transe.

Et pour circuler dans l’hôtel vous êtes, sans le savoir, sous l’emprise de Michela Margherita Sarti et de son Team d’artistes peintres et plasticiens. Au gré des saison la ‘’Bande à Maggie’’ vous convie à une exposition d’art contemporain. L’hiver le thème de l’expo remontait aux origines de la création. Rappeler qu’en Tunisie on vit comme dans les jardins d’Eden, est un bel exploit. Actuellement on a tenté les ‘’Trésors Abyssaux’’ ce qui est tout aussi enrichissant. Emerveillement garanti !

Le tour de magie, encore un ‘’Coup de la Bande à Maggie’’

Se balader dans les galeries du Mövenpick du Lac est envoûtant. Suivez le guide. Vous êtes en bord de Lac, sans plage mais en revanche vous jouissez du plaisir du plan d’eau.

Abstème, soit ! Vous trempez dans l’eau de vie en échappant à l’emprise des brumes épaisses de l’alcool. Voilà le tour est joué. Et malgré tout l’on s’évapore dans un élan d’évasion. ACCOR vous ensorcèle avec le patrimoine immatériel tunisien.

En jouant des mots on dira que l’on n’est pas dans le virtuel, car le bonheur est bien tangible. L’on est enveloppé de Well Being, Ah quelle sensation de bien être. Et de griserie sans les ingrédients artificiels usuels du décapsuleur, du tire bouchon et autre verre à ballon.

Oui c’est magique de voir que la Tunisie n’est pas prise de fatigue par ses 3.000 ans d’histoire, ACCOR à l’instar des liseuses de bonne fortune nous fait signifier que c’est parti pour un tour. Bravo les Skippers du Tourisme qui savent prendre la vague de l’innovation et bon séjour parmi nous à Eric Vittenet.