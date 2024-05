Les travaux du Forum National pour le Développement de la Chasse, organisés à l’initiative de la Fédération Nationale des Associations de Chasseurs et des Associations Spécialisées en Chasse (FNACACS) en partenariat avec la Direction Générale des Forêts sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, se sont déroulés à Tunis les vendredi 24 et samedi 25 mai 2024.

Cet événement, organisé au Palais des Congrès de la capitale, a vu la participation du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, M. Abdelmonem Belaati qui a appelé dans son allocution à organiser le secteur et à activer la mise en place des nouvelles législations, insistant sur la disponibilité de son département pour mettre en œuvre une collaboration efficace pour la protection de la faune sauvage.

Le forum a rassemblé toutes les parties prenantes, y compris les représentants des services spécialisés et des administrations concernées par le secteur de la chasse, ainsi que plusieurs structures et associations liées au secteur, en premier lieu les chasseurs.

“Les retards dans la régularisation des dossiers aggravent la lassitude des chasseurs.”

L’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre du programme de travail conjoint entre la Fédération Nationale des Associations de Chasseurs et des Associations Spécialisées en Chasse et la Direction Générale des Forêts, visant à étudier la situation et les perspectives du secteur pour le promouvoir par la mise à jour des lois qui le régissent.

Ce Forum se tient en droite ligne des conférences d’évaluation scientifiques tenues par la Fédération dont celle ayant pour thème : « La chasse en Tunisie, réalité et perspectives », laquelle a conclu à l’existence d’une crise dans le secteur englobant les axes suivants: le gibier ,le chasseur et le territoire , le lien entre le traitement de la crise et le cadre juridique à savoir le code des Forêts et les textes d’application, la loi n°1969-33 relative à l’importation des armes, leur commercialisation, leur port et leur détention et les textes d’application ainsi que les statuts des structures des chasseurs.

Les participants et les comités du forum ont également discuté de la question de l’organisation des permis de chasse et la lassitude des chasseurs, aggravé par les retards dans la régularisation des dossiers. Ils ont mis en évidence les conséquences environnementales et sécuritaires de ces retards et ont réitéré leur demande d’accélérer le traitement des dossiers en suspens par les services du Ministère de l’Intérieur. De plus, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre un programme d’examen des permis de chasse, conformément aux pratiques en vigueur dans la plupart des pays.

“La faune sauvage constitue un pilier essentiel pour la pratique de la chasse organisée.”

Le forum a également été une occasion pour tenter de redéfinir les concepts, en soulignant que la faune sauvage constitue un pilier essentiel pour la pratique de la chasse organisée, laquelle contribue à l’équilibre écologique. En revanche, il a été rappelé que la le braconnage, qui s’est intensifiée ces dernières années, a des effets néfastes sur l’équilibre écologique et menace la survie de certaines espèces animales.

Les participants aux forum se sont également engagés à lancer des initiatives concrètes de développement et d’amélioration, telles que la protection et la restauration des habitats, la numérisation des processus, la mise en place d’un programme de formation pour les chasseurs, et la révision des lois pour promouvoir la chasse organisée tout en combattant le braconnage.

Il est à noter que la Fédération Nationale des Associations de Chasseurs et des Associations Spécialisées en Chasse (FNACACS), fondée le 8 mai 1968, membre de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et du Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CIC), vise à regrouper les associations régionales et les associations spécialisées en chasse, à coordonner les activités des associations de chasse et à contribuer à l’unification des politiques et des programmes généraux relatifs à ce secteur et à sa préservation.

“La Fédération vise à coordonner les activités des associations de chasse et à contribuer à l’unification des politiques relatives à ce secteur.”

La Fédération participe également à l’élaboration de législations relatives à l’organisation de la chasse et à la coordination avec les autorités administratives compétentes, en plus de sa contribution à la sensibilisation et à la lutte contre le braconnage, à la préservation de l’environnement naturel et de son équilibre par des actions soutenant la biodiversité et l’équilibre écologique, afin de mettre en avant le véritable concept de la chasse .