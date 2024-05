Le 24 mai 2024, à Johannesburg, la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach et ExxonMobil ont signé un accord pour développer deux grands gisements de gaz dans les bassins de l’Ahnet et du Gourara, en Algérie. Cet accord, signé par les directeurs Rachid Hachichi de Sonatrach et John Ardill d’ExxonMobil, marque une avancée significative pour le secteur énergétique algérien, offrant de nouvelles opportunités d’investissement et mettant l’accent sur le développement durable.

La Chambre africaine de l’énergie soutient cet accord, le considérant crucial pour la collaboration entre compagnies pétrolières internationales et pays africains. Ce partenariat devrait libérer le potentiel énergétique de l’Afrique, thème central de la prochaine African Energy Week (AEW) au Cap.

L’Algérie, exportateur clé de gaz vers l’Europe, se positionne stratégiquement sur le marché mondial de l’énergie. En 2022, la production de gaz naturel de l’Algérie a atteint un niveau record de 132,7 milliards de mètres cubes. La loi sur les hydrocarbures de 2019 simplifie les conditions fiscales pour attirer les investissements, incitant d’autres grandes entreprises comme Chevron, Pertamina et TotalEnergies à investir en Algérie.

L’Algérie prévoit d’investir 50 milliards de dollars dans des projets pétroliers et gaziers d’ici 2027. Le partenariat avec ExxonMobil, riche de plus d’un siècle d’expérience en Afrique, améliorera l’efficacité de l’exploration et optimisera les processus de production. Ce partenariat est un tournant pour le secteur énergétique algérien, aligné avec les objectifs de développement durable de l’AEW.