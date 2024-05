Une série de projets d’infrastructure sont en cours de réalisation dans la délégation de Mateur (gouvernorat de Bizerte), a indiqué, vendredi, le secrétaire général de la municipalité de la place, Sami El Gabtni.

Ces projets concernent, notamment, l’asphaltage de 2,5 km à Cité Erraja, la modernisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur une distance de 1.8 km et le bitumage de 700 mètres à Cité Missar.

Il a ajouté que les travaux de mise en place d’un système d’éclairage économique (205 mille dinars) se poursuivent dans les avenues, 20 mars, Habib Bourguiba, Farhat Hached, Sadok El Ajabi et la place de Tunis, ainsi qu’au niveau des routes de Menzel Bourguiba et Béja, avec un état d’avancement de 60%.

Le projet du réseau d’éclairage public, d’un coût de 322 mille dinars, consistant à installer 200 lampes économiques, des poteaux et des compteurs aux cités Sabâ Aouinet, Naffet, Trayfia et Béni Daoued-1, Fritissa et Henchir El Hajja, a été parachevé, selon la même source.

Le secrétaire général de la municipalité de Mateur a fait savoir que le taux d’avancement du projet d’aménagement du cimetière (200 mille dinars) a atteint 60%.

De même, le projet de mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur un trajet de 1 km à l’avenue Sadok El Ajabi (913 mille dinars) a bel et bien démarré, a-t-il affirmé.

S’agissant de la réhabilitation du marché de Mateur, les travaux dont le cout s’élève à 180 mille dinars, ont atteint 20%, apprend-on de même source.