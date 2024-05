Une convention de partenariat a été signée, vendredi, entre l’Agence Foncière Industrielle (AFI) et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) pour le développement de zones industrielles durables et la réhabilitation des zones existantes selon les exigences environnementales, a fait savoir le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

La convention a été signée en marge des travaux d’un Forum sur «Les défis de la décarbonation de l’Industrie Tunisienne : Vers des zones industrielles intelligentes et décarbonées», organisé à Tunis, par l’AFI dans l’objectif de mobiliser les acteurs clés autour des enjeux de la décarbonation de l’économie, face à un contexte mondial marqué par l’urgence climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En vertu de cette convention, un comité de pilotage regroupant les deux structures sera formé pour la mise en œuvre de projets communs sur une période de 3 ans.

Le forum a aussi été l’occasion pour l’AFI de présenter son premier bilan Carbone et être ainsi la première entreprise publique à calculer son empreinte carbone et à suivre l’impact de sa consommation en électricité, ce qui pourrait motiver les entreprises industrielles à s’inscrire dans cette démarche.

Dans son discours prononcé lors de ce forum, le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a rappelé les objectifs de la stratégie énergétique nationale visant à accélérer la marche vers un avenir durable et à concrétiser l’adhésion de la Tunisie aux efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques.

« Le secteur industriel se classe en deuxième position en termes de consommation d’énergie, d’où l’importance pour les entreprises industrielles de s’inscrire dans la transition énergétique et de réduire de leurs émissions polluantes » a-t-il ajouté.