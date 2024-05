Un conseil ministériel restreint consacré aux visas électroniques pour les étrangers s’est tenu, jeudi, au Palais de la Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani.

La réunion s’est déroulée en présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, du ministre des Technologies de la communication Nizar Ben Neji, du ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine et du directeur général de la police des frontières et des étrangers Imed Zoghlami.

La numérisation des services administratifs constitue une des priorités de la politique nationale, a souligné le chef du gouvernement, cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement. Il a ajouté que le projet du visa électronique s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan stratégique “la Tunisie numérique 2025”.

Ce projet permettra la réception et le traitement des visas pour la Tunisie à partir d’une plateforme électronique qui sera conçue à cet effet.

Une fois mis en place, ce système facilitera l’obtention de visas et écourtera les délais de délivrance de ce document, selon la même source.

Lors de la réunion, les participants ont abordé les moyens de faciliter l’entrée des touristes irakiens et iraniens en Tunisie, booster la coopération économique et favoriser l’ouverture de nouveaux marchés touristiques.

Des mesures pratiques seront prises dans ce sens et annoncées ultérieurement par les départements ministériels concernés.