Le vendredi 24 mai sera marqué par un ciel nuageux sur tout le pays, avec des cellules orageuses locales qui se développeront l’après-midi sur les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Ces orages pourraient s’accompagner de pluies éparses. Un vent d’Est relativement fort soufflera près des côtes et sur le Sud, où il risque de soulever des tourbillons de sable.

Le vent sera plus faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera agitée à localement très agitée. Les températures atteindront 25 à 30°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 31 et 39°C dans le reste du pays, avec un pic de 40°C dans l’extrême Sud.