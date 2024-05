La 36ème session de la commission militaire mixte tuniso-américaine s’est tenue ce jeudi à Tunis. Le ministre de la Défense nationale Imed Memmich qui a coprésidé avec la Secrétaire américaine adjointe à la défense Celeste Wallander, cette session, a passé en revue les relations séculaires qui unissent les deux pays. Il a souligné que le renforcement des capacités opérationnelles et l’échange de l’expertise dans le domaine de l’entrainement militaire et technologique permettra de réaliser la paix et la stabilité dans la région et par la même, renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis.

« La Tunisie compte sur ses propres moyens pour relever les défis dans la région ainsi que sur la coopération des pays amis et à leur tête les Etats Unis en sa qualité de partenaire stratégique » a souligné le ministre, cité dans un communiqué.

« La tenue de la commission mixte de façon périodique annuelle dans les deux pays montre le souci des deux parties à mieux coordonner les efforts communs et ouvrir de nouveaux horizons à la coopération militaire mixte », a-t-il ajouté.

Et d’affirmer que cette session se penchera sur le programme annuel des entrainements conjoints et des activités relatives au développement des capacités opérationnelles des institutions militaires des deux pays.

De son côté, la Secrétaire américaine adjointe à la défense Celeste Wallander s’est félicitée du niveau “excellent” atteint par le partenariat entre les deux pays, réaffirmant la disposition de son pays à continuer à soutenir la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme.

Y ont pris part, la chargée d’affaire à l’ambassade des Etats Unis à Tunis et les délégations des deux pays.