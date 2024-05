Le directeur des projets spéciaux à l’agence de presse russe “Sputnik” Mikhaïl Konrad, a affirmé que son institution emploie, efficacement, les algorithmes d’intelligence artificielle pour évoluer sa production d’informations.

s’exprimant par visioconférence, lors de la conférence internationale organisée, jeudi, à Tunis, par l’Agence Tunis Afrique Presse sur “le rôle des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse”, Konrad a précisé que Sputnik recourt à ses technologies de pointe, notamment pour vérifier l’authenticité des photos et l’identification des personnes qui y figurent.

L’agence de presse russe utilise, en outre, l’intelligence artificielle pour légender les photos, les accompagner d’un texte descriptif ainsi que pour la transcription des discours notamment par la technique “Telegram Box”, a-t-il ajouté.

Le responsable russe a souligné que l’agence utilise d’autres outils technologiques dont “Q Bot” pour traduire des textes et des articles de presse en quelques minutes vers les langues russe, arabe, française et anglaise.

Sputnik œuvre à renforcer l’utilisation des outils de traduction par l’intelligence artificielle pour inclure d’autres langues de production, a-t-il dit.

L’agence russe Sputnik est une agence de presse et chaîne radio ayant des centres multimédia dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Égypte et le Royaume-Uni.

Aujourd’hui, l’agence couvre l’actualité politique et économique internationales et publie des dépêches en plus de 30 langues, dont l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le chinois.

Sputnik a commencé à opérer dans le domaine des médias mondiaux en 2014, en tant que partie importante de l’agence de presse internationale “Rossiya Segodnya”.