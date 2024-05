L’appel à candidatures pour la 23ème édition du Prix des 5 continents de la Francophonie (2024-2025) se poursuit jusqu’au 31 juillet 2024.

Ce Prix annuel de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) consacre un ouvrage de fiction narrative écrit et publié en français. Peuvent concourir les ouvrages naratifs de fiction (roman, récit, recueil de nouvelles) écrits en français et publiés à compte d’éditeur, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, par une maison d’édition francophone ayant un circuit de distribution en librairie.

Selon le règlement du prix, les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature. Seuls les éditeurs sont habilités à présenter des candidatures, limitées à deux titres au maximum chacun, sur la plateforme https://litteratures.francophonie.org/.

Six comités de lecture, répartis au sein de l’espace francophone sont chargés de la présélection et se concertent ensuite sur la liste des finalistes qui est soumise à l’appréciation du jury international. La liste des dix ouvrages sera publiée sur le site de l’OIF à la fin décembre 2024.

Le jury international, composé d’écrivains et de personnalités de renom du monde littéraire, est désigné par la Secrétaire générale de la Francophonie (OIF). Il délibère au cours du mois de mars 2025 et détermine, parmi les dix ouvrages finalistes, les ouvrages primés.

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise officielle, organisée dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la Francophonie, autour du 20 mars 2025.

Le lauréat du Prix des cinq continents de la Francophonie reçoit une dotation d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros). Si le jury international décide d’attribuer une mention spéciale, la dotation de cette récompense est de 5 000 € (cinq mille euros).

Rappelons que durant les éditions précédentes, deux auteurs tunisiens ont été primés du Prix des 5 continents de la Francophonie. Fawzia Zouari a été primée en 2016 pour son roman «Le Corps de ma mère» (Joëlle Losfeld – France / Demeter – Tunisie) et Yamen Menai en 2017 pour son roman “L’Amas ardent” (Elyzad). Le palestinien Karim Kattan a été primé en 2021 pour “Le Palais des deux collines”, un roman paru chez l’éditeur tunisien Elyzad.

Créé en 2001, le prix des 5 continents de la Francophonie est un projet conçu et porté par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce prix se propose de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents.