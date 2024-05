Le parcours exceptionnel du chimiste Mongi Bawendi, lauréat du prix Nobel de chimie 2023, est devenu une source d’inspiration et de fierté pour les étudiants de l’école nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) qui ont afflué en grand nombre mercredi à l’auditorium de cette université pour assister à une conférence présentée en anglais, par cet illustre pionnier de la recherche, à l’occasion de sa visite en Tunisie.

Dans une déclaration aux médias, en marge de cette conférence, Bawendi s’est dit très honoré d’avoir été décoré par le président de la république Kais Saied des insignes de grand officier de l’ordre de la république.

” J’ai la ferme conviction que l’éducation et l’enseignement occupent une place importante en Tunisie” a-t-il déclaré”, précisant que ces deux secteurs sont les seuls garants d’un avenir meilleur pour les jeunes tunisiens.

Bawendi a appelé les jeunes à travailler dur, à persévérer et à faire preuve de créativité. “Tels sont les clés de la réussite dans la vie” a-t-il dit.

Brillant et humble, le prix Nobel de chimie 2023 qui est le fils d’un Mathématicien feu Salah Bawendi se considère comme un citoyen du monde de par ses trois nationalités (tunisienne, française et américaine)

“Ce prix est un grand honneur mais aussi une grande responsabilité envers les jeunes, car à partir de mon expérience je souhaite encourager les étudiants Tunisiens et leur donner plus d’espoir”, a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que Mongi Bawendi, qui est né le 15 mars 1961 à Paris, est un chimiste tunisien, français et américain et Professeur au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge aux États-Unis. il est l’un des pionniers de la recherche sur les boîtes quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde.

Bawendi est membre de l’Académie américaine des sciences et aussi l’Académie américaine des arts et des sciences. En 2006, il a reçu le prix Ernest-Orlando-Lawrence pour ses contributions exceptionnelles aux domaines couverts par les missions du département de l’Energie.