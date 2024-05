Une rencontre en hommage au cinéma du Sud et des actions promotionnelles pour la destination Tunisie comme site de tournage pour les films étrangers ont été organisées au pavillon tunisien au village international Pantiaro, en marge de la 77ème édition du Festival de Cannes du Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai.

Dans un communiqué, publié ce mercredi 22 mai, le Centre du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé qu’une rencontre sur le cinéma du Sud a été organisée à l’occasion de la projection de la version restaurée du fim « Camp de Thiaroye » de Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow, sélectionné dans la section Cannes Cassis de la 77ème édition du Festival de Cannes.

La rencontre organisée au pavillon tunisien a eu lieu en présence de plusieurs producteurs et réalisateurs de différents pays africains, indique le Centre.

La projection de « Camp de Thiaroye » a eu lieu, dimanche 19 mai, à la salle Brunei, en présence de la directrice générale de The Film Foundation Margaret Bodde et du réalisateur et producteur tunisien Mohamed Challouf qui avait œuvré à la réalisation du projet de restauration de ce chef d’œuvre du cinéma africain.

« Camp de Thiaroye » est une fiction de 2h33 qui figure parmi des œuvres du cinéma mondial restaurées qui sont présentées en avant-première à Cannes. Il est présenté dans la section “Cannes Classics”, 36 ans après avoir été refusé par la direction du festival de Cannes, l’année de sa sortie.

Ce film est une coproduction, de 1988 entre le Sénégal (SNPC), l’Algérie (ENAPROC) et la Tunisie (SATPEC – Société anonyme tunisienne de production et d’expansion cinématographique. La post-production et le tirage des copies avaient été entièrement assurés par le laboratoire de la SATPEC, une société créée à l’aube de l’indépendance qui n’existe plus aujourd’hui.

Le festival de Cannes a annoncé un film restauré avec la Hobson/Lucas Family Foundation par The Film Foundation’s World Cinema Project et Cineteca di Bologna au laboratoire L’Immagine Ritrovata” en association avec le ministère tunisien des Affaires Culturelles et le ministère sénégalais de la Culture et du Patrimoine historique.

Le CNCI a encore présenté “une activité promotionnelle sous le thème de la Tunisie comme terre de tournage cinématographique, organisée au pavillon tunisien à Cannes en présence des personnages mythiques du film « Star Wars » dont le premier épisode avait été tourné en Tunisie”.

Organisée en partenariat avec l’initiative Ciné Trip Tunisia, cette action promotionnelle a été marquée par une présentation des plus importants sites de tournage en Tunisie et d’une introduction à l’histoire du cinéma tunisien et sa contribution à des films internationaux assez célèbres.

Lancée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat en collaboration avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’initiative « Ciné Trip Tunisia » a pour objectif de faire connaître les lieux de tournage de films internationaux célèbres et ainsi de promouvoir le tourisme culturel.