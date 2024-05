Les sélections tunisiennes féminine et masculine cadets (U17) et seniors (U23) de lutte se sont envolées ce mardi pour Amman en vue de prendre part au championnat arabe de la discipline, organisé du 22 au 25 mai en Jordanie. Les lutteurs retenus pour défendre les couleurs nationales sont :

Lutte libre (U17: Mustapha Batnini (51 kg), Moqbel Sahli (55 kg), Ghaith Falah (65 kg)

Lutte libre (U23) : Khalil Barkouti (57 kg)

Lutte Greco-romaine (U23) : Oussama Nasr (67 kg), Belhassan Azaouzi (77 kg)

Lutte féminine (U17) : Malek Sammoudi (43 kg), Islem Hamli (46 kg), Eya Ben Boubaker (49 kg), Mariem Dougari (65 kg)

Lutte féminine (U23) : Nourhène Hedhli (53 kg), Chayma Dakhi (55 kg), Chahd Jeljeli (57 kg).

Le championnat arabe de lutte réunira plus de 180 lutteurs de 11 pays : Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Liban, Irak, Syrie, Palestine, Arabie Saoudite et Qatar, en plus du pays organisateur, la Jordanie.