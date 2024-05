Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a reçu, mardi, le lauréat du prix Nobel de chimie en 2023, Mongi Bawendi, et lui a exprimé ses félicitations ainsi que la fierté de la Tunisie pour cette récompense internationale de haut niveau.

Cité dans un communiqué du département, le ministre a souligné l’importance majeure qu’accorde la Tunisie aux compétences distinguées qui contribuent, en tout bien tout honneur, à favoriser son rayonnement mondial et à promouvoir sa position et sa place sur la scène régionale et internationale.

Le ministre s’est également félicité du rôle joué par les compétences tunisiennes dans l’appui et le soutien des efforts de développement de la Tunisie par l’entremise de leur florilège d’expériences engrangées, leurs expertises dans différents domaines et secteurs ainsi que leur réseau relationnel riche et diversifié.

Nabil Ammar a saisi l’occasion pour passer en revue les efforts sans cesse déployés par le ministère en vue de raffermir les liens entre les compétences tunisiennes à l’étranger et leur pays dans la perspective d’instaurer un « partenariat efficient » au service de la Tunisie et de l’ensemble de son peuple, en Tunisie et l’étranger.

Il a, par ailleurs, fait part de la pleine et entière disposition du département à organiser au cours de l’été prochain un forum national des talents tunisiens à l’étranger. Ce forum fera office de tribune de dialogue ainsi qu’un point de liaison entre une pléiade de compétences tunisiennes établies à l’étranger et les responsables gouvernementaux opérant dans les secteurs et domaines qui seront au menu de cette événement. La manifestation sera également une occasion idoine pour booster le réseautage entre ces talents venus de tous bords.

Dans le cadre du programme de la première journée de sa visite en Tunisie, le nobéliste Bawendi a donné une conférence au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis lors de laquelle il a passé en revue son parcours académique, ses travaux de recherche qui lui ont permis de remporter le prix Nobel de chimie 2023.

Y ont assisté le ministre des Affaires étrangères et plusieurs hauts responsables du département et des ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Éducation. Plusieurs ambassadeurs de pays frères et amis accrédités en Tunisie y étaient également présents.

Plutôt dans la journée, le président de la République, Kais Saïed a décoré le lauréat du prix Nobel de chimie 2023, des insignes de Grand officier de l’Ordre de la République.

Au mois d’octobre 2023, l’Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de chimie 2023 à trois chercheurs établis aux États-Unis pour leurs travaux sur les nanoparticules, dont le Tuniso-franco-américain, Mongi Bawendi.

Né à Paris en 1961, de père tunisien et d’une mère française, le prix Nobel de Chimie, Mongi Bawendi est actuellement professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT).