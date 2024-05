La galerie Selma Feriani à la Goulette, acceuillera, ce jeudi 23 mai, une conférence autour du thème “L’horizon en partage: Perspectives méditerranéennes sur les questions artistiques”.

Un panel d’invités internationaux ainsi qu’une présentation d’œuvres d’art vidéo sont au programme de cet évènement organisé par la galerie en partenariat avec l’Institut français de Tunisie.

La conférence “L’horizon en partage: Perspectives méditerranéennes sur les questions artistiques” se déroulera de 17h à 19h. Elle sera donnée par Mohamed Ali Berhouma, commissaire d’exposition et historien de l’art, Fabien Danesi, spécialiste dans histoire de l’art contemporain et directeur du Frac Corsica, Prisca Meslier, cofondatrice de la Biennale internationale d’Art contemporain de Bonifacio, Anissa Touati, commissaire d’exposition, curatrice invitée au Musée d’Art et d’histoire de Genève (MAH), chercheuse à la “Brown University”, aux Etats Unis, et Valentine Umansky, curatrice internationale à la Tate Modern, à Londres.

Les artistes à l’affiche sont Massinissa Selmani, Malek Gnaoui, Younes Ben Slimane et Ismail Bahri.

« Marquée par une diversité culturelle évidente, la région méditerranéenne, située au carrefour de trois continents, apparaît comme un espace unique où différentes civilisations se rencontrent et se confrontent depuis des millénaires. Cette discussion vise à aborder la question des échanges Nord-Sud, et l’importance des échanges Sud-Sud, qui sont de plus en plus significatifs et, franchement, cruciaux pour notre 21ème siècle, abandonnant les grands récits traditionnellement dominés par les perspectives occidentales », lit-on dans le résumé publié par la galerie Selma Feriani.

“Horizons Méditerranéens” souhaite « discuter de la manière dont les artistes de la Méditerranée peuvent proposer des approches alternatives qui contribuent à une meilleure compréhension mutuelle entre les différentes cultures de cette région riche et complexe.»

La galerie Selma Feriani est une galerie d’art contemporain basée entre Tunis et Londres qui soutient l’infrastructure artistique croissante en Tunisie et en Afrique du Nord, offrant aux artistes une plate-forme mondiale dans un environnement stimulant et avec une curation locale et internationale exceptionnelle.

Créée en 2013 à Londres puis à Sidi Bou Saïd, Tunis, la mission permanente de Selma Feriani a été de rechercher des artistes contemporains émergents et établis de la région MENA et au-delà, de soutenir leur développement de carrière à long terme et de faciliter leur reconnaissance financière, critique et historique.

En soutenant l’infrastructure artistique croissante en Tunisie et en Afrique du Nord, la galerie offre aux artistes une plate-forme mondiale dans un environnement stimulant et avec une curation locale et internationale exceptionnelle.

En janvier 2024, la galerie inaugure un nouvel espace muséal spécialement conçu dans la région des lacs de Tunis en pleine croissance, devenant ainsi l’adresse principale de Selma Feriani.

Premier espace commercial de ce type en Afrique du Nord, il est conçu par l’architecte Chacha Atallah et s’étend sur 2000m2. Avec 800 m2 d’espace d’exposition de qualité muséale répartis dans trois salles, une bibliothèque et une librairie et une commission annuelle de sculptures en plein air dans son jardin attenant, la galerie accueillera de riches programmes publics et éducatifs mettant un accent particulier sur les communautés locales.

L’introduction du nouvel espace d’exposition institutionnel standard favorise la poursuite de la croissance d’un réseau culturel significatif pour les artistes émergents et établis de Tunisie et d’ailleurs.