La vision de la Tunisie dans le domaine de l’aviation civile à l’horizon 2040 repose sur le renforcement des axes relatifs à la durabilité de l’aviation civile et à l’intégration des aéroports et de l’aviation dans les réseaux de mobilité et d’infrastructures, a affirmé lundi, la Ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargée du Ministère des Transports, Sarra Zaâfrani Zenzri lors de la troisième édition de la Conférence « Avenir de l’aviation » tenue du 20 au 22 mai 2024, à Riyad en Arabie Saoudite.

Slon un communiqué, publié lundi, par le département des Transports, Zenzri, a passé en revue, les réformes entreprises par la Tunisie en vue de parvenir à assurer un développement durable, dont la réorganisation des services de l’aviation civile et la hausse prévue de la capacité des aéroports tunisiens de 19,5 millions passagers, actuellement, à 33 millions de passagers à l’horizon 2030 et 35 millions de passagers d’ici 2035.

Elle a fait état, également, de renforcement du nombre de liaisons aériennes internes et externes de la Tunisie, de 60 à 90 destinations, ainsi que de la mise en place d’un plan national de réduction des émissions de CO2, lequel sera présenté à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), avant fin juin 2024.

Elle a fait savoir, en outre, que la Tunisie a lancé plusieurs projets visant à développer et à moderniser l’infrastructure des aéroports tunisiens et à améliorer la qualité des prestations présentées, ainsi qu’à relier des grands aéroports aux réseaux de transports publics, et aux zones logistiques.

La ministre a souligné, par ailleurs, l’importance du développement du trafic aérien intérieur, en vue de facilité le déplacement vers les régions intérieures du pays et d’impulser le développement dans ces zones. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été entreprises pour inciter les compagnies aériennes à lancer des vols commerciaux intérieurs, dont l’exonération de paiement des redevances d’aéroports et de services de navigation aérienne.