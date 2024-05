L’huile d’olive tunisienne conditionnée s’est encore distinguée à l’échelle internationale, en décrochant 26 nouvelles médailles dont 12 en or et 14 en argent au concours international de l’huile d’olive de New-York NYIOOC 2024 a fait savoir, lundi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

L’huile d’olive tunisienne a également obtenu 30 médailles au Concours international scandinave de l’huile d’olive tenu à Copenhague au Danemark se classant, ainsi, au premier rang dans cette compétition. La Grèce a occupé le deuxième rang suivi par l’Espagne (3e) et l’Italie (4e).

Le Président du GIOOC (rassemblement des plus grands concours internationaux d’huile extra vierge), Raouf Chouket, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que les médailles décrochées par la Tunisie au concours scandinave se répartissent entre 24 médailles d’or pour la qualité du produit, 4 médailles d’or dans la catégorie Santé et 4 médailles d’argent.

“14 pays ont participé à cette compétition à savoir la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Turquie, le Brésil, la France, la Croatie, l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Jordanie, l’Algérie, la Libye et le Portugal” a-t-il précisé.

Le 9 mai courant, l’huile d’olive tunisienne s’est aussi distinguée au concours international européen de l’huile d’olive organisée en Suisse, en décrochant 32 médailles dont 26 médailles d’or pour la qualité du produit, 4 médailles d’or dans la catégorie Santé et 2 médailles d’argent.