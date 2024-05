Un accord de partenariat a été conclu, samedi, entre la municipalité de Djerba-Midoun (Gouvernorat de Médenine) et un certain nombre d’unités touristiques implantées dans la région, qui prévoit l’aménagement et l’embellissement de l’environnement touristique de la ville.

La signature de cet accord intervient dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement urbain et d’embellissement, en particulier, le projet “Mécénat vert”, dont l’objectif consiste en le développement et de l’entretien des espaces verts dans le pays.

L’agrément concerne, dans un premier temps, 10 structures touristiques qui se sont volontairement associées à cet effort, avant d’élargir le programme aux unités touristiques de plus grande envergure ainsi qu’à d’autres délégations de la région, a indiqué, le gouverneur de Médenine, Said Ben Zaied, lors de la cérémonie de signature de l’accord.

“Il s’agit d’une expérience pilote, d’autant qu’elle saura valoriser les efforts de la commune et des unités touristiques et contribuera à renforcer leur coopération dans l’intervention au niveau des espaces verts et leur entretien”, a-t-il soutenu.

De son côté, le commissaire régional au tourisme, Hichem Mahouachi, a indiqué que cette convention survient dans le droit fil de l’effort national de propreté, de protection de l’environnement et consacre l’implication du secteur touristique dans ce louable effort.