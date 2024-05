Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle organisera, le premier Forum National de la Formation Professionnelle, les 21 et 22 mai 2024, à la Cité de la Culture à Tunis.

Cet événement d’envergure nationale a pour but de promouvoir la formation professionnelle comme un vecteur essentiel de croissance économique. Ayant pour thème “Valoriser la Formation Professionnelle pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat”, le Forum National de la Formation Professionnelle a pour objectif de mettre l’accent sur les perspectives et les opportunités offertes par la formation professionnelle en termes d’emploi et de développement économique.

En réunissant les acteurs clés du secteur public, privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, cet événement stratégique vise les objectifs suivants : Valoriser les débouchés professionnels et les possibilités de carrières offertes par la formation professionnelle, en particulier auprès des jeunes Tunisiens, renforcer la collaboration et les partenariats entre le tissu économique et les institutions publiques et privées de la formation professionnelle pour accroître l’employabilité des diplômés, et sensibiliser le public à l’importance de la formation professionnelle dans le contexte de la transition écologique, de la digitalisation et de l’intelligence artificielle.

Le Forum comprendra des panels interactifs réunissant des experts, des représentants gouvernementaux, des chefs d’entreprises et des jeunes compétences afin de débattre des enjeux stratégiques de la formation professionnelle en Tunisie.

Les thèmes clés qui seront abordés incluront l’évolution du marché de l’emploi et des besoins en métiers et des compétences dans le contexte de la transition énergétique et écologique, les partenariats public-privé pour renforcer l’efficacité des programmes de formation, la promotion de l’entrepreneuriat et la digitalisation dans la formation professionnelle.

Parallèlement, une foire des métiers offrira une plateforme unique à une cinquantaine d’apprenants de la formation professionnelle pour représenter plus de 20 métiers et spécialités porteur(se)s.

Les jeunes publics auront aussi l’opportunité de profiter d’un espace d’ateliers, animés par des professionnels de l’orientation pour se renseigner davantage sur les opportunités de la formation professionnelle et sur les réalités du marché de l’emploi et s’outiller en matière de soft-skills pour l’employabilité, d’un espace d’exposition multi-acteurs, où des entreprises partenaires en recherche de talents accueilleront les jeunes pour leur présenter leurs opportunités d’emploi et pour faire connaitre leurs activités, outre les acteurs du dispositif de la formation professionnelle seront à disposition pour donner toutes les informations nécessaires sur les offres de formation et les partenaires techniques et financiers qui présenteront les projets d’appui à la formation professionnelle dont ils soutiennent la mise en œuvre.

Enfin, un espace sera réservé aux professionnels du dispositif de la formation et leurs partenaires pour des rencontres autour de deux thématiques d’actualités : Les migrations circulaires et partenariats pour la mobilité » et l’« Orientation professionnelle des jeunes »