Le programme QIMA, financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), a été lancé à Médenine en Tunisie. Ce programme vise à faciliter l’insertion des femmes et des jeunes entrepreneurs verts dans les chaînes de valeur à Médenine et à Sfax.

L’objectif est de promouvoir la génération de revenus stables et durables en développant des chaînes de valeur agricoles innovantes, en renforçant les compétences professionnelles et en encourageant la collaboration entre les acteurs publics et privés.

A Médenine, le programme se concentrera sur la valorisation de la figue (production de confitures, jus, etc.) et du fourrage (production par hydroponie). A Sfax, il s’agira de développer la transformation du piment (jus, confitures, sauces) et des plantes aromatiques et médicinales (huiles essentielles, pommades).

Le programme QIMA devrait profiter à 855 femmes et jeunes tunisiens et contribuer au développement économique local et national.