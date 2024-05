Un programme dénommé “Opportunités socio-économiques durables pour les femmes et les jeunes des Gouvernorats de Médenine et de Sfax”, a été lancé, jeudi, 16 mai 2024, au Technopole Sud de Médenine.

Ce programme “Qima” financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), a pour objectif de faciliter l’insertion des femmes et des jeunes entrepreneurs verts dans les chaînes de valeurs à Médenine et à Sfax, selon la fondation espagnole de coopération et de recherche (CIDEAL), qui dirige le projet avec ses partenaires tunisiens.

Il vise spécifiquement à appuyer des opportunités génératrices de revenus stables et durables à travers le développement des chaînes de valeurs agricoles innovantes, le renforcement des compétences professionnelles ainsi que la collaboration entre les acteurs publics et privés.

Les chaînes de valeurs prioritaires sélectionnées à Médenine et à Sfax, dans le cadre du programme, peuvent offrir des opportunités réelles à 855 femmes et jeunes tunisiens, pour encourager l’entrepreneuriat et renforcer l’économie aux niveaux local et national, d’après la même source.

A Médenine, l’une des filières identifiées est la figue qui pourrait être valorisée à travers plusieurs produits :Gharbouz (figues séchées que l’on trouve surtout dans le Sud de la Tunisie et plus spécifiquement à Beni Khedache), Chriha (figue séchée), robb (mélasse), confiture, des produits pâtissiers à base de figue, jus de figue…).

Il s’agit, également, des secteurs de l’apiculture et du verre pour le conditionnement des produits finaux ainsi que la production de fourrage moyennant des techniques innovantes, la culture hydroponique qui permettra de développer une production dans une région confrontée à une pénurie d’eau et à des températures élevées, et de répondre aux besoins alimentaires de la zone, notamment, dans la chaîne de valeur cameline.

Le programme soutient, également, à Médenine, l’insertion socio-professionnelle dans des secteurs porteurs économiques, complémentaires aux chaînes de valeur et bénéficiant aux femmes et aux jeunes tunisiens vulnérables à travers l’assistance technique, la planification des projets d’entrepreneurs et l’accompagnement pour l’accès au marché de travail.

Dans le Gouvernorat de Sfax, la chaîne de valeur identifiée est le piment. Ce produit pourrait être valorisé à travers des sous-produits, dont les confitures et les sauces qui aident à la conservation de la matière première pour une longue durée sans perdre ses propriétés nutritionnelles. Un potentiel de partenariats avec d’autres acteurs des filières des industries de transformation et de l’entreposage frigorifique sont, également, identifiés.

Dans la même région, le programme envisage d’encourager l’exploitation des plantes aromatiques et médicinales pour la création de parfums, d’huiles et de pommades et leur exportation vers les marchés internationaux. Il recommande, à cet effet, d’appliquer de nouveaux processus d’extraction d’huiles tels que “l’hydrodiffusion par micro-ondes et la gravité”, des techniques jugées plus efficaces et économiques dans la transition vers une culture écologique et une agriculture respectueuse de l’environnement.