“Les facteurs climatiques sont favorables à l’émergence de la maladie de mildiou, un parasite qui infecte les champs de pommes de terre, de tomates de saison, de vignes et de cucurbitacées”, prévient, jeudi, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Il a, par ailleurs, appelé les producteurs de légumes et de vignobles à intervenir par un traitement préventif en utilisant des fongicides autorisés à cet effet, “compte tenu de la gravité de cette maladie épidémique, de sa propagation rapide et des pertes qui peuvent en résulter”.

Le département de l’Agriculture a aussi recommandé aux agriculteurs plus de vigilance et une surveillance régulière des cultures, en veillant à retraiter chaque fois que les conditions climatiques sont favorables à l’apparition de cette maladie.

Les agriculteurs sont également appelés à tenir compte de la durée d’efficacité des pesticides précédemment utilisés et de respecter la règle de rotation entre les différentes familles chimiques des pesticides autorisés afin que le champignon responsable n’acquière pas d’immunité contre l’une d’entre elles, selon un communiqué du ministère. Ils peuvent contacter les bureaux régionaux et centraux du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour plus d’informations et d’explication.

Considéré souvent comme un champignon, la maladie du mildiou, est en effet un type de micro-organismes qui partagent des caractéristiques avec les champignons mais aussi avec les algues. Les cultures de pommes de terre et de tomates sont infectées par cette maladie, quand des taches brunes, voire jaunâtres apparaissent sur le dessus des feuilles.