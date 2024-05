Un système informatisé de gestion de l’écoulement des marchandises importés qui permettra de réduire la durée d’entreposage de 14 à trois jours, est en train d’être mis en place à l’Aéroport international de Tunis-Carthage, a indiqué la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion des affaires du département du Transport, Sarah Zaafarani Zenzri.

Intervenant au cours d’un atelier de travail organisé, lundi, sur les résultats de l’étude sur la « Vision logistique de la Tunisie à l’horizon 2040 : positionnement de la Tunisie en tant que plate-forme logistique en Méditerranée », que les procédures de constitution d’une réserve foncière pour la mise en place d’un réseau national des zones logistiques, ont touché 14 sites d’une superficie d’environ 3100 hectares.

Zenzri a rappelé que les travaux typographiques et études économiques ont été entamés dans six zones logistiques ; à savoir Bir Mchergua, Rades, Zarzis, Bouchama, Gargour et Enfidha, a indiqué le ministère du transport dans un communiqué publié, mardi.

Ces zones qui couvrent une superficie totale de 600 hectares ont fait l’objet de deux appels à manifestation lancés, le 16 janvier 2021, pour la réalisation et l’exploitation de deux zones logistiques à Bouchama (Gabès) et Gargour (Sfax).

La Tunisie œuvre dans le cadre de sa vision logistique à parvenir à l’efficience du système logistique et à développer le transport multimodal afin de renforcer la compétitivité de l’économie nationale et d’appuyer son rôle dans l’intégration de l’économie nationale dans les chaines de valeur mondiale.