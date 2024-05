Le directeur régional Croissance équitable, finance et institutions pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) au sein de la Banque Mondiale (BM), Nadir Abdellatif Mohammed a exprimé sa satisfaction du niveau des relations entre son Institution et la Tunisie.

Au cours d’un entretien tenu, lundi, avec la ministre de Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le responsable a souligné la détermination de la banque à soutenir la Tunisie et à l’accompagner dans l’exécution de ses programmes socio-économiques, ainsi qu’à contribuer à la mobilisation des moyens techniques nécessaires.

Pour sa part, la ministre de Finances s’est dite satisfaite de la coopération entre les deux parties, réitérant la volonté de la renforcer davantage et de la diversifier, notamment au cours de la prochaine période.

Selon un communiqué publié, lundi à Tunis, par le département des finances, la ministre a également mis en exergue l’importance des programmes et des projets financés par la BM, visant à améliorer le climat d’affaires et à lutter contre l’exclusion financière et à faciliter l’accès des PME aux sources de financement pour booster l’investissement et reprendre le rythme normal de l’activité économique.

Nemsia a donné un aperçu des indicateurs de la conjoncture économique aux niveaux national et international, mettant l’accent sur les résultats réalisés relatifs aux moteurs de croissance et de création de richesse.

Elle a souligné la détermination de l’Etat à avancer dans la réalisation des réformes issues des orientations et des priorités nationales aux fins de renforcer la stabilité financière, de maitriser progressivement les équilibres financiers, de préserver et de consolider les acquis sociaux, à travers le renforcement du rôle social de l’Etat et la concrétisation de la paix et de l’équité sociale.

Accompagné d’une délégation présidée par le représentant résident de la BM, le directeur régional Croissance équitable, finance et institutions pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) a, également, évoqué avec la ministre de Finances le suivi des programmes de coopération entre la Tunisie et la BM, ainsi que l’avancement des projets financier et techniques.