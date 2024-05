Le 15 mai, la météo en Tunisie sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions le matin. L’après-midi, les nuages s’accumuleront progressivement sur le nord et le centre du pays, avec un risque d’orages localement accompagnés de pluies éparses.

Le vent soufflera de sud à ouest, relativement fort à temporairement fort près des côtes nord, sur le centre et le sud. Il pourra y avoir des tourbillons de sable localement dans ces régions. Le vent sera faible à modéré dans le reste du pays.

La mer sera agitée à localement très agitée à l’est du pays.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales atteindront entre 25 et 31°C dans les régions côtières du nord et du centre et sur les hauteurs. Dans le reste du pays, les maximales oscilleront entre 33 et 39°C, avec des pointes à 41°C dans le sud, accompagnées de coups de sirocco.