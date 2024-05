Un atelier national sur les barrières non tarifaires dans le commerce intra-COMESA (Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe) se tient du 13 au 16 mai 2024, à Tunis, à l’initiative du Secrétariat général du COMESA, a annoncé, lundi, le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Il s’agit du premier évènement organisé par le COMESA en Tunisie depuis l’adoption en février 2024, de la loi organique n°2024-12 portant adoption de la convention relative à l’accueil des activités du COMESA en Tunisie, signée le 19 juin 2023 par les autorités tunisiennes.

Cet atelier vise à présenter le programme du COMESA et la stratégie régionale qu’il a mise en place pour éliminer les barrières non tarifaires dans la région, à faire connaitre l’application dédiée à notifier ces barrières, ainsi qu’à concevoir un programme d’action national pour éliminer de telles barrières.

Le COMESA représente un marché de 500 millions d’habitants, au produit intérieur brut (PIB) de 800 milliards de dollars. Avec une superficie de 12 millions (km²), le COMESA couvre près des deux tiers du continent africain.

La Tunisie a rejoint le COMESA en juillet 2018. Son adhésion à cet espace s’est concrétisée lors d’un sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’organisation à Lusaka en Zambie.