Le secteur agricole et agroalimentaire est parvenu à réaliser un taux de couverture de 97% en 2023 a fait savoir, lundi, à Tunis, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati.

Ce taux a été atteint grâce à l’évolution des recettes de l’huile d’olive (3813 MD), des dattes (790 MD) et des produits de la pêche (686 MD), a précisé le ministre, lors d’une conférence nationale sur «La sécurité alimentaire face aux changements climatiques » tenue, lundi, à la Cité de la Culture, à Tunis, pour célébrer la Journée nationale de l’agriculture et le 60ème anniversaire de l’évacuation agricole.

Il a par ailleurs souligné que les investissements agricoles se sont établis à 1279 MD en 2023 et que les indemnités versées durant la saison 2022/2023 par le Fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles ont été de l’ordre de 60,8 MD pour couvrir des interventions sur 110 mille hectares.

D’après le ministre, pour atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaires, “nous n’avons plus d’autres choix que de redoubler d’effort et d’exploiter toutes les capacités disponibles pour créer de la richesse grâce à un bon emploi et une bonne gouvernance des ressources humaines, financières et naturelles”.

Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de valoriser la recherche scientifique, de favoriser le recours aux nouvelles technologies et de répandre les bonnes pratiques à traves les dispositifs de formation et de vulgarisation agricole.

Il a en outre souligné l’importance de poursuivre la révision de la politique agricole en misant sur les cultures stratégiques et en prenant en considération l’empreinte hydrique des différentes cultures.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a, à ce titre, rappelé que le plan d’action mis en place sur la base de l’étude stratégique eau 2050 accorde la priorité à la mobilisation des ressources en eau, à travers le recours aux ressources non conventionnelles (Dessalement…) et la valorisation des eaux traitées.