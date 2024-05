Le département des arts de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma organise le mercredi 15 mai 2024 une conférence ayant pour thème “L’art arabo-islamique et le dialogue artistique : réflexions sur le concept de l’imitation de la nature dans les échanges Orient-Occident”.

La conférence sera donnée par Habib Bida, chercheur et professeur d’enseignement supérieur à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis.

L’intervention explore, selon la note de présentation de Beit al-Hikma, l’influence de l’art arabo-islamique sur le dialogue artistique entre l’Orient et l’Occident, en mettant en avant le concept d’imitation de la nature.

Inspirée par un voyage spatio-temporel imaginaire, elle explore la manière dont ce concept a façonné les pratiques créatives. Ce périple commence dans l’Antiquité grecque, traverse l’univers arabo-islamique, et atteint l’Europe du 20e siècle. Durant ce voyage, la conférence sera une occasion pour évoquer des figures emblématiques telles qu’Aristote, Al-Tawhidi, Ikhwan al-Safa, Ibn Al-Bawab, Delacroix, Gauguin et Riley, en portant des interrogations sur leur définition de ce concept et son impact sur leur philosophie créative.