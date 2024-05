La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre organise en collaboration avec la Chambre Polonaise de Commerce et avec l’appui de l’Ambassade de la République de Pologne à Tunis ainsi que l’Ambassade de Tunisie à Varsovie le “Forum d’Affaires et de Partenariat Tuniso – Polonais”, et ce le jeudi 23 mai 2024 à 8h30, Hôtel Sousse Palace.

Plus de détails concernant l’organisation de l’événement à Sousse sont disponibles sous le lien suivant : https://www.ccicentre.org.tn/ le-forum-daffaires-et-de- partenariat-tuniso-polonais/