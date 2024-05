Lors d’un point de presse organisé vendredi 10 mai 2024, le comité d’organisation du “Kia Tunis Open” a révélé la participation de plus de 30 joueurs de 23 pays à la 18ème édition du tournoi, qui se tiendra du 13 au 18 mai 2024 sur les courts du Tennis Club de Tunis

Riadh Ennabi, directeur général de Kia Tunisie, a annoncé que la 18ème édition du “Kia Tunis Open”, initialement prévue comme dernière édition en 2020, sera suivie de trois nouvelles éditions grâce à un contrat signé le 7 mai dernier.

“Ce tournoi représente l’aboutissement de 14 années de collaboration”, a déclaré Riadh Ennabi. “Kia” a souhaité s’impliquer davantage en passant du statut de simple sponsor à celui de partenaire principal. Cela reflète l’engagement de Kia et sa responsabilité sociale en matière de soutien au sport en Tunisie, en particulier aux sports individuels”.

Kia, partenaire principal du Tunis Open

En 2020, City Cars Kia a signé un accord pour devenir « sponsor principal » du Tunis Open. Ce partenariat a permis de renforcer la visibilité de Kia en Tunisie et de soutenir le développement du tennis dans le pays.

Durant six jours de compétition palpitante, les participants auront l’opportunité d’explorer les tout derniers modèles de Kia, notamment l’EV6 100% électrique, le Kia Sportage GT-Line Hybride, le Seltos et le Niro Hybride. Ces véhicules emblématiques incarnent l’engagement de Kia en faveur de la mobilité durable et de l’innovation technologique.